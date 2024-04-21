Біткоїн піднявся вище $65 тисяч

У неділю, 21 квітня, вранці ціна першої криптовалюти зросла до $65 617. Проте згодом актив трохи відкотився назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини вартість біткоїна становить $65 125. За добу актив зріс на 1,61%, за тиждень — на 0,64%. Варто зазначити, що вдень, 20 квітня, BTC впав до $63 426.

Що з іншими криптовалютами

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Найбільше за добу зросли:

Dogecoin (+5,05%),

Solana (+4,60),

Ethereum (+3,69%),

XRP (+3,38%),

BNB (+3,14%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 20 квітня, в мережі біткоїна на блоці 840 000 відбувся четвертий за рахунком халвінг. Він скоротив винагороду за кожен видобутий блок удвічі — із 6,25 до 3,125 BTC.