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21 квітня 2024, 10:18

Біткоїн піднявся вище $65 тисяч

У неділю, 21 квітня, вранці ціна першої криптовалюти зросла до $65 617. Проте згодом актив трохи відкотився назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

У неділю, 21 квітня, вранці ціна першої криптовалюти зросла до $65 617.
Фото: pixabay.com

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На момент написання новини вартість біткоїна становить $65 125. За добу актив зріс на 1,61%, за тиждень — на 0,64%. Варто зазначити, що вдень, 20 квітня, BTC впав до $63 426.

Що з іншими криптовалютами

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Найбільше за добу зросли:

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 20 квітня, в мережі біткоїна на блоці 840 000 відбувся четвертий за рахунком халвінг. Він скоротив винагороду за кожен видобутий блок удвічі — із 6,25 до 3,125 BTC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 квітня 2024, 10:58
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Интересно за 1 Биткойн кто-то отсос… Или ещо нет…или уже есть… Счастливые обладатели …
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