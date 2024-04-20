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20 квітня 2024, 11:18

Польські фермери припинили блокування вантажівок перед двома пунктами пропуску

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».
Фото: censor.net

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Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Зараз в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 квітня польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова — Краківець» і «Медика — Шегині».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
20 квітня 2024, 13:06
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Вже посівна скоро закінчиться, а вони все бастують. Що жрати будете?
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
20 квітня 2024, 13:08
#
Ми все промайданіли, а вони на чужих помилках висновки не роблять я так бачу.
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