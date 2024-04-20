Польські фермери припинили блокування вантажівок перед двома пунктами пропуску

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Зараз в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 квітня польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова — Краківець» і «Медика — Шегині».