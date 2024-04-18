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18 квітня 2024, 13:03

Польські фермери заблокували рух на двох пунктах пропуску

Сьогодні, 18 квітня, польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова — Краківець» і «Медика — Шегині». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Сьогодні, 18 квітня, польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова — Краківець» і «Медика — Шегині».
Фото: agroreview.com

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Зазначається, що блокування руху на обидвох напрямках розпочалося о 9:00.

«На напрямку пункту пропуску „Краківець“ обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку „Шегині“ — як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд», — йдеться у повідомленні.

Протестувальники планують блокувати рух у «Краківці» до 9:00 20 квітня, в «Шегині» — до 9:00 19 квітня, додали прикордонники.

Станом на сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок.

Водночас ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 квітня 2024, 13:57
#
Колись дограються.
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0
fae
fae
18 квітня 2024, 15:04
#
Ну чё там наши переговорщики-куколды на это ответили?
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