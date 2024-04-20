Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони

Фонд гарантування вкладів продав офісне приміщення М Р Банку (раніше Сбербанк ) за 84 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ «Космополіт 2016», бенефіціаром якого є співвласник ТРЦ Cosmo Multimall Олег Вишняков, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на дані у системі Prozorro.

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Фірма запропонувала заплатити за актив 84,4 млн грн, що на 0,9 млн грн більше стартової ціни.

Офісне приміщення знаходиться у центрі Києва на вулиці Великій Васильківській, 85−87.

На аукціон були виставлені нежитлові приміщення загальною площею 1004 кв.м, три кондиціонери, світильник та прожектор.

Варто зазначити, що Фонд гарантування вкладів намагався продати цей актив з кінця 2022 року.