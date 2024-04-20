НБУ вдвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн. При цьому регулятор нічого не купував. Минулого тижня НБУ за тиждень купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн. Про це свідчать дані Нацбанку.