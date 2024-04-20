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20 квітня 2024, 9:47

НБУ вдвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн. При цьому регулятор нічого не купував. Минулого тижня НБУ за тиждень купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн. Про це свідчать дані Нацбанку.

Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн.
Фото: pixabay.com

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $104,63 млн;
  • продав $7 460,26 млн;
  • чистий продаж валюти становив $7 355,63 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
20 квітня 2024, 10:53
#
Доллар на пике!
+
+45
bonv
bonv
20 квітня 2024, 10:54
#
Тупо спалюють валюту. Майже 7,5 млрд баксів… І це з січня. Жесть.
+
0
bosyak
bosyak
20 квітня 2024, 12:30
#
Її для того і давали, але після продажу, вона ж більшою частиною знаходиться в Україні. ;)
+
0
bonv
bonv
20 квітня 2024, 12:45
#
При Януковичу активно спалювали ЗВР щоб тримати курс. І-і-і? Пустий ЗВР. А толку ноль.
ЗВР важливий інструмент для підтримки захисту держави в разі війни чи збройної агресії а не лише спосіб підтримки валютного курсу.
На закупівлю озброєння для української армії.
+
0
bonv
bonv
20 квітня 2024, 11:05
#
В Україні банки та обмінники не приймають частину доларів для обміну. Водночас таку валюту приймуть на інкасо (тобто відправлять в іноземний банк для обміну) зі сплатою комісії. Розмір комісії складає близько 15−30% від номіналу.
Про це розповідають в НБУ.
Зокрема, не приймають в обмін такі купюри:
порвані/різані;
обпалені/трухлі/гнилі;
мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
раніше були вилучені іноземною державою з обігу.
У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім'яті, трішки забруднені або потерті, — повинні прийматися до обміну.
«Пам'ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти», — зазначили в НБУ.
+
+8
uiux
uiux
20 квітня 2024, 12:00
#
Та хоть сколько не поднимай ту продажу, скоро пружина выстрелит минимум на 50, а то и все 70. Но лохи схавают
+
+6
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
20 квітня 2024, 12:17
#
Кто не взял по 39 грн купил по 40…кто не купит по 40. купят по 41… И так до 42… Ну кто не хотел брать когда было по 38… Ждите… Я набрал год назад по 39,85… 10-тку… жду прибыль… теперь только буду шляпа не верующим пробовать…
+
+15
Exba
Exba
20 квітня 2024, 12:22
#
Чтоб обезопасить в военное время валютные резервы их нужно не держать в одном месте в НБУ, а диверсифицировать путем продажи населению
+
0
TAN72
TAN72
20 квітня 2024, 13:27
#
Кто пережил дефолт 2008, 2013 тот знает что валюта лучше любых бумаг и депозитов.
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