Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн. При цьому регулятор нічого не купував. Минулого тижня НБУ за тиждень купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн. Про це свідчать дані Нацбанку.
20 квітня 2024, 9:47
НБУ вдвічі збільшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $104,63 млн;
- продав $7 460,26 млн;
- чистий продаж валюти становив $7 355,63 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
ЗВР важливий інструмент для підтримки захисту держави в разі війни чи збройної агресії а не лише спосіб підтримки валютного курсу.
На закупівлю озброєння для української армії.
Про це розповідають в НБУ.
Зокрема, не приймають в обмін такі купюри:
порвані/різані;
обпалені/трухлі/гнилі;
мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
раніше були вилучені іноземною державою з обігу.
У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім'яті, трішки забруднені або потерті, — повинні прийматися до обміну.
«Пам'ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти», — зазначили в НБУ.