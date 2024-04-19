У США презентували перші у світі банківські картки з OLED-дисплеями

Американська компанія Sentry Enterprises презентувала банківські картки з інтегрованими OLED-дисплеями. Ці інноваційні платіжні інструменти, що отримали назву Radiance, пропонують низку унікальних переваг, поєднуючи в собі сучасні технології та елегантний дизайн. Про це пише prnewswire.com.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

OLED-дисплей спалахує при торканні картки до терміналу, чітко сигналізуючи про успішне встановлення з'єднання. Яскравість та тривалість підсвічування екрану залежать від відстані картки до терміналу, допомагаючи користувачам правильно її розташувати для безконтактної оплати.

Картки Radiance сумісні з усіма платіжними системами Visa та Mastercard, забезпечуючи універсальність та зручність використання.

За словами представників Sentry Enterprises, технологія повністю готова до комерційного використання, і очікується, що картки Radiance незабаром з'являться на ринку.