У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на 19 квітня: долар зріс до 40 гривень
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,95 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,90−40,00, євро — 42,85−43,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,62−39,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,19−42,21 грн/євро.
Тестування продажу долара по 40 грн і вище
На готівковому ринку більшість і банків, і обмінок фінкомпаній почала активно тестувати рівень продажу готівкового долара 40 грн і вище. Сьогодні це «засвітили» багато банків.
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