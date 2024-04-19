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19 квітня 2024, 17:54

Паркування в Києві знову стає платним

З понеділка, 22 квітня, паркування в Києві знову стане платним. Оплата паркування запрацює в застосунку Київ Цифровий. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

З понеділка, 22 квітня, паркування в Києві знову стане платним.

Як і раніше, паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик — 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська — 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста — 5 грн/год.

Оплата в застосунку Київ Цифровий

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

  • вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування»;
  • вибрати номер авто з переліку або вказати його;
  • самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;
  • натиснути «Почати паркування»;
  • натиснути «Завершити паркування» щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

«Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку — це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

Оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Київтранспарксервіс з 22 лютого 2024 року за рішенням суду скасував плату за паркування на комунальних майданчиках.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
19 квітня 2024, 18:21
#
Хорошо би по всый Украъны по обласним мыстам…
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