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22 лютого 2024, 12:40

Безкоштовне паркування: Суд скасував плату на комунальних майданчиках Києва

Київтранспарксервіс з 22 лютого за рішенням суду скасував плату за паркування на комунальних майданчиках. Про це повідомила міська влада у застосунку «Київ Цифровий».

Київтранспарксервіс з 22 лютого за рішенням суду скасував плату за паркування на комунальних майданчиках.

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Безкоштовне паркування

«Паркування […] стає тимчасово безкоштовним через судовий процес про встановлення тарифів на паркування. Інспектори не накладатимуть штрафів за несплату паркування, проте штрафи за порушення правил дорожнього руху діють, як і раніше. Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію», — йдеться в повідомленні.

Рішення суду

Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький повідомив, що 21 лютого набрало чинності рішення Київського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Київської міської військової адміністрації від 7 листопада 2022 року, яким були встановлені тарифи на платне паркування.

Нагадаємо

13 жовтня 2023 року тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві завищені. Комітет визнав, що Київтранспарксервіс скористався своїм монопольним становищем під час формування вартості послуги, а КМВА це порушення легітимізувала.

Джерело: Мінфін
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