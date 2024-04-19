ЄЦБ накаже UniCredit скоротити бізнес у росії

Європейський центральний банк планує наказати італійській фінансовій групі UniCredit скоротити свою присутність у росії. Про це пише Reuters.

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За словами співрозмовників агентства, вимоги до другого за величиною європейського банку в росії будуть схожі на ті, які ЄЦБ висуває до австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI).

Зокрема, ЄЦБ має намір надіслати UniCredit юридично обов’язковий наказ, що означатиме новий рівень тиску для скорочення бізнесу італійського банку в Росії. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ зможе накладати жорсткі санкції, наприклад штрафи.

Офіційне попередження ЄЦБ дає UniCredit останню можливість запобігти такій процедурі, повідомив один зі співрозмовників агентства.

Через два роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну європейські регулятори посилюють тиск на банки у ЄС, оскільки конфлікт триває і не має ознак вщухання.

Проте дві великих фінансових групи регіону, RBI та UniCredit, продовжують вести бізнес в росії, привертаючи до себе пильну увагу з боку влади США, вказують джерела Reuters.