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19 квітня 2024, 14:30

Ощад затвердив остаточні результати 2023 року: чистий прибуток банку становить 6 млрд грн

Правління та наглядова рада Ощаду схвалили остаточні результати роботи у 2023 році на основі аудиторської звітності і висновку без зауважень. За підсумками річних коригуючих проведень фінансовий результат банку сягнув майже 6 млрд грн — це рекордний рівень за весь час його роботи. Фінальна сума прибутку перевищила попередні результати 2023 року, які було оголошено раніше, більш ніж на 1,2 млрд грн. Завдяки цьому Ощадбанк піднявся на другу сходинку рейтингу прибутковості банківських установ України (згідно з даними НБУ).

Минулий 2023 рік став восьмим поспіль роком, протягом якого банк демонструє прибуткову діяльність. Загальний прибуток Ощадбанку за ці роки становив близько 12 млрд грн. Після збитків 2014—2015 років, спричинених втратою активів в окупованих Криму та частині Донецької та Луганської областей, протягом 2 років Ощад вийшов на стабільну прибуткову діяльність і до цього часу продовжує поступове покращення фінансових показників. Зберегти прибутковість бізнесу попри пандемію та повномасштабне вторгнення допомогло ґрунтовне осучаснення після Революції Гідності. Команда Ощаду, що працювала з 2014 року, перетворила застрілу ощадкасу на одного з лідерів банківського ринку України, що стало міцною запорукою не лише рекордних фінансових результатів, а й у стабільній роботі мережі відділень та дистанційних каналів обслуговування під час великої війни.

Окрім того, підбито підсумки роботи в першому кварталі 2024 року. Продовжуючи позитивний тренд, започаткований у минулому році, Ощад показав значне поліпшення фінансових показників. Так, чистий прибуток за перші три місяці 2024 року становить 4,9 млрд грн — порівняно з аналогічним періодом минулого року він зріс на 2,3 млрд грн, або на 91%. Значною мірою це обумовлено нарощенням операційних доходів, які збільшились на 0,9 млрд грн, або на 14%, а також позитивним результатом переоцінки ОВДП з індексованою вартістю на 1,2 млрд грн. Додатковим фактором досягнення високого фінансового результату є виважений підхід до оптимізації операційних витрат, ефективна політика управління ризиками та формування активної частини балансу з урахуванням реалій та потреб економіки воєнного часу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
bonv
bonv
19 квітня 2024, 14:40
#
Не користуюсь. Відсталий банк.
+
0
potator
potator
19 квітня 2024, 14:42
#
Запретить выдачу пенсий на укрпочте и дела пойдут еще лучше
+
0
Геннадий -
Геннадий -
19 квітня 2024, 14:46
#
Как раз сегодня пришло смс про повышение тарифов в ощаде
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