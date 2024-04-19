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19 квітня 2024, 13:36

НАЗК планує автоматизувати заповнення декларацій

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) планує запровадити часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024 року. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова агенства Віктор Павлущик.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) планує запровадити часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024 року.
Фото: nazk.gov.ua

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Дані до декларацій підтягуватимуться з реєстрів, до яких НАЗК має автоматизований доступ, зазначив Павлущик.

Водночас це не стосуватиметься всієї інформації, яку особа має відобразити у декларації, додає він. Наприклад, у реєстрах немає даних про об'єкти за кордоном, готівку, криптовалюту, антикваріат тощо.

За словами Павлущика, новий підхід допоможе уникнути технічних помилок, наприклад, коли замість вартості обʼєкта ставлять його кадастровий чи реєстраційний номер.

Наявність навіть однієї технічної помилки може сформувати високий рейтинг ризику декларації та, як наслідок, вона потрапить на повну перевірку. Унаслідок новації працівники НАЗК зможуть швидше проводити перевірки декларацій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році Верховна Рада повернула електронне декларування.

За 2021 рік НАЗК отримало 650 000 щорічних декларацій, а у 2022 році — 640 000. З них повні перевірки пройшли 27 декларацій, за їх результатами встановлено недостовірні відомості на загальну суму 21,5 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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potator
potator
19 квітня 2024, 14:02
#
Как бы обидно не было, но только запрет наличных спасет это великую, могучую полную ученых в разных областях науки, с передовыми технологиями и громадными инвестициями страну
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0
potator
potator
19 квітня 2024, 14:04
#
— Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет.
военком борисов и ко.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 квітня 2024, 14:33
#
Надо писать не количестве деклараций, а о тех бюджетных суммах которые оседают в карманах 58 сотрудников этой конторы.
Прошло 10!!! лет как яценюк и порошенко скрутили эту контору и только сейчас поднялся вопро о эл обработки деклараций… почти 1.5 миллиарда бюджетных денег в год… и куда?
Где эти эксперты…может расскажут о этой «рехформе».
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