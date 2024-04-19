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19 квітня 2024, 9:25

Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року — Шмигаль

Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в четвер у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Я впевнений, що ми знайдемо всі кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту 2024 року», — зазначив голова українського уряду.

Таким чином, він прокоментував оцінку, озвучену в четвер главою МВФ про те, що Україні цього року знадобиться $42 млрд зовнішньої підтримки.

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Шмигаль зауважив, що переважна частина з цієї суми вже отримана або запланована впродовж нинішнього року.

Зокрема, за його словами, Україна практично вже має 16 млрд євро за програмою ЄС Ukraine Facility, планує отримати загалом $5,4 млрд у вигляді траншів від МВФ, а також понад $7 млрд від США протягом цього року. Прем'єр також зазначив, що Україна має $4,5 млрд від Японії та певну суму у вигляді кредиту DPL від Світового банку.

«Тобто, загалом ми назбирали ту суму, як і планували в бюджеті в якості бюджетного дефіциту — $37 млрд. Ще $5 млрд ми маємо знайти у внутрішніх резервах — це внутрішні запозичення, збори податків в Україні», — зазначив Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
19 квітня 2024, 9:36
#
«Крекс! Фекс! Пекс!».
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