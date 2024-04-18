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18 квітня 2024, 15:52

Через брак обіцяної партнерами зброї уряду довелось витратити з бюджету $4 мільярди — Марченко

Через зволікання міжнародних партнерів з допомогою уряд України витратив 4 млрд доларів на закупівлю озброєння, що мало негативні наслідки для бюджету. Про це у фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Через зволікання міжнародних партнерів з допомогою уряд України витратив 4 млрд доларів на закупівлю озброєння, що мало негативні наслідки для бюджету.
Фото:facebook.com/sergey.marchenko

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Втрати бюджету

«На початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Але ефективна політика уряду у цей час дозволила зберегти фінансову стабільність. 4 млрд дол. США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету», — сказав Марченко.

Він наголосив, що відсутність або затримка у підтримці України негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті. А нестача засобів ППО і ПРО — зменшує економічний потенціал країни.

Читайте: У Конгресі США оприлюднили законопроєкт із допомогою Україні на $61 млрд. Деталі

Передісторія

Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.

18 квітня Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт із допомогою Україні. Спікер Палати Майк Джонсон розраховує, що за нього проголосують у суботу, 20 квітня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
kadaad1988
kadaad1988
18 квітня 2024, 16:31
#
Так сейчас весь бюджет должен идти на это.
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+68
nitrolog
nitrolog
18 квітня 2024, 16:35
#
От бідолашні, так би розпиляли, а тут довелося витрачати на зброю, тобто по призначенню.
Це якийсь сюр, вони взагалі не думають що кажуть?
+
+44
milon
milon
18 квітня 2024, 17:02
#
Они настолько привыкли к «халяве» что обычные оборонные расходы для них что-то нереальное. Люди последние деньги на армию донатят, чего они точно не должны делать. Даже интересно посмотреть что будет без помощи «оттуда», но уверен что опять обычный люд пострадает только
+
+11
nitrolog
nitrolog
18 квітня 2024, 18:13
#
Вони звикли не так до халяви, як до розкрадання, от Шмигаль чи хто там вякнув що на дрони вони не будуть кошти спрямовувати, бо фінансування телемарафону важливіше
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