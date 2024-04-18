Через брак обіцяної партнерами зброї уряду довелось витратити з бюджету $4 мільярди — Марченко

Через зволікання міжнародних партнерів з допомогою уряд України витратив 4 млрд доларів на закупівлю озброєння, що мало негативні наслідки для бюджету. Про це у фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Втрати бюджету

«На початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Але ефективна політика уряду у цей час дозволила зберегти фінансову стабільність. 4 млрд дол. США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету», — сказав Марченко.

Він наголосив, що відсутність або затримка у підтримці України негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті. А нестача засобів ППО і ПРО — зменшує економічний потенціал країни.

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Передісторія

Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.

18 квітня Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт із допомогою Україні. Спікер Палати Майк Джонсон розраховує, що за нього проголосують у суботу, 20 квітня.