Криптовалютна біржа Kraken запустила власний криптогаманець Kraken Wallet. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Представники компанії заявили, що цей продукт є першим криптогаманцем великої міжнародної біржі з відкритим вихідним кодом. Таким чином розробники зможуть за бажання внести свої зміни, сприяючи його подальшому розвитку, зазначили в Kraken.

На перших парах гаманець підтримуватиме вісім різних мереж. Серед них значаться такі блокчейни:

Надалі компанія планує збільшити кількість підтримуваних мереж.

Варто зазначити, що наразі Kraken Wallet доступний для користувачів iOS.

В Kraken заявили, що компанія збиратиме мінімальну кількість даних, пов’язаних із використанням гаманця. Уся інформація передається через власну інфраструктуру біржі, що дає змогу унеможливити втручання ззовні в роботу продукту, підкреслили в компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію у Нідерландах.