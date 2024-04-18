Криптовалютна біржа Kraken запустила власний криптогаманець Kraken Wallet. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Kraken запустила власний криптогаманець
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Представники компанії заявили, що цей продукт є першим криптогаманцем великої міжнародної біржі з відкритим вихідним кодом. Таким чином розробники зможуть за бажання внести свої зміни, сприяючи його подальшому розвитку, зазначили в Kraken.
На перших парах гаманець підтримуватиме вісім різних мереж. Серед них значаться такі блокчейни:
Надалі компанія планує збільшити кількість підтримуваних мереж.
Варто зазначити, що наразі Kraken Wallet доступний для користувачів iOS.
В Kraken заявили, що компанія збиратиме мінімальну кількість даних, пов’язаних із використанням гаманця. Уся інформація передається через власну інфраструктуру біржі, що дає змогу унеможливити втручання ззовні в роботу продукту, підкреслили в компанії.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію у Нідерландах.
Коментарі