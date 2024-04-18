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18 квітня 2024, 14:51

Kraken запустила власний криптогаманець

Криптовалютна біржа Kraken запустила власний криптогаманець Kraken Wallet. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Криптовалютна біржа Kraken запустила власний криптогаманець Kraken Wallet.

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Представники компанії заявили, що цей продукт є першим криптогаманцем великої міжнародної біржі з відкритим вихідним кодом. Таким чином розробники зможуть за бажання внести свої зміни, сприяючи його подальшому розвитку, зазначили в Kraken.

На перших парах гаманець підтримуватиме вісім різних мереж. Серед них значаться такі блокчейни:

  • біткоїн;
  • Ethereum;
  • Arbitrum;
  • Base;
  • Solana;
  • Dogecoin;
  • Optimism;
  • Polygon.

Надалі компанія планує збільшити кількість підтримуваних мереж.

Варто зазначити, що наразі Kraken Wallet доступний для користувачів iOS.

В Kraken заявили, що компанія збиратиме мінімальну кількість даних, пов’язаних із використанням гаманця. Уся інформація передається через власну інфраструктуру біржі, що дає змогу унеможливити втручання ззовні в роботу продукту, підкреслили в компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію у Нідерландах.

Джерело: Мінфін
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