Ціна біткоїна становить понад $46 000, Kraken отримала ліцензію у Нідерландах: що нового на ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2024, 11:07

Ціна біткоїна становить понад $46 000, Kraken отримала ліцензію у Нідерландах: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна піднялась вище $46 000

Сьогодні, 9 лютого, вранці вартість першої криптовалюти досягла $46 368. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу актив зріс на 4,07%, а за тиждень — на 7,84%. Щодо інших криптовалют з найбільшою капіталізацією, то всі вони також показали зростання за останні 24 години.

Криптобіржа Kraken отримала ліцензію VASP у Нідерландах

Криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) від Центрального банку Нідерландів. Вона дає право компанії вести діяльність у цій країні.

Представники біржі зазначили, що Нідерланди є стратегічно важливим ринком для розширення присутності в Європі. За інформацією Kraken, країна має один з найвищих показників впровадження криптовалюти в ЄС. Близько 20% громадян Нідерландів володіють цифровими активами.

«З отриманням голландської реєстрації VASP наша стратегія зростання в Європі продовжує прискорюватися. Напередодні запланованого впровадження нормативної бази ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA) ми продовжуємо інвестувати в довгостроковий розвиток криптоіндустрії в регіоні», — заявив керуючий директор Kraken Брайан Гаан.

Ціна Pandora в моменті підібралася до $32 000

Вранці 9 лютого курс токена Pandora, випущеного на основі експериментального стандарту ERC-404, в моменті досяг $31 798. На момент написання новини ціна скорегувалася на рівні близько $29 620. За добу актив зріс на 24%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Стандарт ERC-404 — змішана реалізація ERC-20/ERC-721, коли під час купівлі монети на гаманці також автоматично з’являється NFT.

Мінфін США зажадав додаткових повноважень для контролю криптовалют

Голова Мінфіну США Джанет Єллен вважає, що поточних повноважень відомства недостатньо для ефективної боротьби з використанням криптовалют терористичними угрупованнями. Про це повідомляє The Block.

Єллен погодилася із сенатором Шерродом Брауном, який назвав наявні у США інструменти для боротьби з незаконним фінансуванням застарілими.

«У нас дійсно є багато повноважень, які дають нам змогу діяти, але ми виявили в них низку дірок і склали список пропозицій щодо посилення (ролі Казначейства в цьому питанні, — ред.)», — заявила голова Мінфіну.

Вона також підтримала запровадження додаткових законодавчих заходів, які обмежать можливість фінансування терористичних угруповань за допомогою криптовалют.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 лютого 2024, 11:49
#
Новий загон оленів. Майнери зняли з продажу всі позиції, створюючи штучний дефіцит, це є в новинах. Хто заробив, фіксуйтеся, бо очікувано, будуть брити. Не може майнер сидіти без грошей, рахунки платити потрібно. Минулий пік збили миттєвою пропозицією понад 600тис битків за день. Після того було зафіксовано відтік коштів в сумі понад пів лярду баксів.
+
0
Prya
Prya
9 лютого 2024, 12:33
#
Загон — не загон, а кто на дне скупился — уже удвоились
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами