Ціна біткоїна становить понад $46 000, Kraken отримала ліцензію у Нідерландах: що нового на ринку

Ціна біткоїна піднялась вище $46 000

Сьогодні, 9 лютого, вранці вартість першої криптовалюти досягла $46 368. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу актив зріс на 4,07%, а за тиждень — на 7,84%. Щодо інших криптовалют з найбільшою капіталізацією, то всі вони також показали зростання за останні 24 години.

Криптобіржа Kraken отримала ліцензію VASP у Нідерландах

Криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) від Центрального банку Нідерландів. Вона дає право компанії вести діяльність у цій країні.

Представники біржі зазначили, що Нідерланди є стратегічно важливим ринком для розширення присутності в Європі. За інформацією Kraken, країна має один з найвищих показників впровадження криптовалюти в ЄС. Близько 20% громадян Нідерландів володіють цифровими активами.

«З отриманням голландської реєстрації VASP наша стратегія зростання в Європі продовжує прискорюватися. Напередодні запланованого впровадження нормативної бази ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA) ми продовжуємо інвестувати в довгостроковий розвиток криптоіндустрії в регіоні», — заявив керуючий директор Kraken Брайан Гаан.

Ціна Pandora в моменті підібралася до $32 000

Вранці 9 лютого курс токена Pandora, випущеного на основі експериментального стандарту ERC-404, в моменті досяг $31 798. На момент написання новини ціна скорегувалася на рівні близько $29 620. За добу актив зріс на 24%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Стандарт ERC-404 — змішана реалізація ERC-20/ERC-721, коли під час купівлі монети на гаманці також автоматично з’являється NFT.

Мінфін США зажадав додаткових повноважень для контролю криптовалют

Голова Мінфіну США Джанет Єллен вважає, що поточних повноважень відомства недостатньо для ефективної боротьби з використанням криптовалют терористичними угрупованнями. Про це повідомляє The Block.

Єллен погодилася із сенатором Шерродом Брауном, який назвав наявні у США інструменти для боротьби з незаконним фінансуванням застарілими.

«У нас дійсно є багато повноважень, які дають нам змогу діяти, але ми виявили в них низку дірок і склали список пропозицій щодо посилення (ролі Казначейства в цьому питанні, — ред.)», — заявила голова Мінфіну.

Вона також підтримала запровадження додаткових законодавчих заходів, які обмежать можливість фінансування терористичних угруповань за допомогою криптовалют.