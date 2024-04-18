Продажі автомобілів в ЄС у березні впали максимально за 16 місяців

Продаж авто в Європейському союзі в березні скоротився на 5,2% відносно того ж місяця минулого року і склав 1,03 млн. Про це йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

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Зниження продажів

Зниження зафіксовано вперше з початку року та стало рекордним за 16 місяців.

У лютому показник зріс на 10,1%. У першому кварталі продажі машин у ЄС підвищилися на 4,4% у річному вираженні до 2,77 млн.

Кількість проданих нових автомобілів у Європі загалом (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) у березні скоротилася на 2,8% і склала 1,38 млн.

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У Великій Британії продажі зросли на 10,4% до 317,8 тис., за рахунок сезонних факторів, оскільки пік реєстрації нових машин у країні припадає на березень та вересень.

У Німеччині, найбільшому авторинку Європи, продаж у березні зменшився на 6,2% і склав 263,8 тис. У Франції продаж скоротився на 1,5% до 180 тис., в Італії — на 3,7% до 162 тис., в Іспанії — на 4,7% — до 94,8 тис.

Реалізація електромобілів у ЄС впала на 11,3% до 134,4 тис. У тому числі у Бельгії показник підскочив на 23,8%, у Франції — на 10,9%, а у Німеччині впав на 28,9%.

Частка електромобілів у загальному обсязі продажів на європейському ринку опустилася до 13,9% із 13% у лютому.

Продаж групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в Євросоюзі минулого місяця зменшився на 9% до 251 тис., Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler і PSA Group) — на 12,6% до 189,1 тис. ., Renault — на 2,1% до 108,2 тис.

Реалізація машин японської Toyota Group підскочила на 18,4%, південнокорейська Hyundai Group — знизилася на 5,9%.

Німецький виробник автомобілів класу «люкс» Bayerische Motoren Werke AG (BMW) скоротив продаж у березні на 6,7%, його конкурент Mercedes-Benz — на 1,7%.

Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав у Євросоюзі 28,9 тис. машин, що на 30,4% менше, ніж за місяць роком раніше.