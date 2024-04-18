В першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV). Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
18 квітня 2024, 14:32
Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів в Україні. Найпопулярніші моделі
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Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
- місто Київ — 1624 од. (61% вживані);
- Львівська область — 1612 од. (86% вживані);
- Дніпропетровська область — 935 од. (72% вживані);
- Київська область — 858 од. (67% вживані);
- Одеська область — 746 од. (72% вживані).
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В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model 3 — у Києві та області і на Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf — на Львівщині та в Одеській області.
Джерело: Мінфін
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