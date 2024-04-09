За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Про це повідомляє Укравтопром.
9 квітня 2024, 9:33
Попит на електромобілі в Україні зріс у 2,3 раза. Найпопулярніші авто
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Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4337 шт. (нових — 900 шт., уживаних — 3437 шт.).
Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
Нові авто
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 — 207 од.;
- BYD Song Plus — 112 од.;
- Honda eNS1 — 79 од.;
- Honda M-NV — 70 од.;
- Nissan Ariya — 68 од.
Вживані авто
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 546 од.;
- Tesla Model 3 — 456 од.;
- Tesla Model Y — 349 од.;
- Volkswagen e-Golf — 246 од.;
- Tesla Model S — 192 од.
Джерело: Мінфін
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