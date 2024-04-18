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18 квітня 2024, 11:26

Bank of America передбачив нафту Brent за $130

Вартість нафти марки Brent може сягнути $130 за барель у другому кварталі 2024 року, передає CNBC прогноз Bank of America. Це може статися, якщо між Ізраїлем та Іраном розпочнеться багатомісячна війна, яка призведе до збоїв постачання іранської нафти. Тоді ціна WTI може підскочити до позначки $123 за барель.

Вартість нафти марки Brent може сягнути $130 за барель у другому кварталі 2024 року, передає CNBC прогноз Bank of America.

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Прогнози аналітиків

У разі початку повномасштабної війни видобуток в Ірані може скоротитися на 1,5 млн барелів на добу. Після цього ОПЕК+, ймовірно, почне постачати більше нафти ринку, але це призведе до скорочення вільних потужностей альянсу. У підсумку 2025 року ціна Brent залишиться на рівні $100 за барель, а ціна WTI — $93 за барель.

На вечір 17 квітня вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на 2,74%, до позначки $87,55 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у травні торгувалися на Нью-Йоркській товарній біржі близько $82,97 за барель, демонструючи зниження на 2,8%.

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Котирування падають, у тому числі через те, що трейдери перестали турбуватися через ризики повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном, яка може призвести до порушення постачання нафти.

«Поки що події, що відбулися у вихідні, призвели до обмежених втрат і руйнувань завдяки захисній обороні Ізраїлю, що дозволило частково знизити премію за геополітичний ризик на ринку нафти», — зазначили аналітики Bank of America.

Проте вони попередили, що реакція ринку на події минулими вихідними «може не відбивати середньострокових економічних та геополітичних наслідків» першого прямого удару Ірану по Ізраїлю.

Нагадаємо

Наприкінці минулого тижня ціна нафти марки Brent вперше з кінця жовтня 2023 перевищила $92 за барель. Котирування підскочили в очікуванні заходів у відповідь Ірану на ізраїльський удар по консульству цієї країни в Дамаску. Іран у ніч на 14 квітня завдав удару Ізраїлю, запустивши понад 300 безпілотників і ракети. Майже всі були перехоплені силами ППО.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Prya
Prya
18 квітня 2024, 11:35
#
Надо брать налог такой, чтоб цена за нефть удваивалась на рынке. В пользу Гринписа — потому что давно пора от нее отказаться. Нефть — это прошлый век
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
18 квітня 2024, 14:17
#
Лол
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+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 квітня 2024, 12:53
#
После золота в 2.400… верю… Чтоб долбоебы не ездили… Вы вод аварий не будет… будут, но меньше… кататься дорого… Должно быть…
+
0
veritas69
veritas69
18 квітня 2024, 14:49
#
Папа, теперь ты будешь меньше пить?
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