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18 квітня 2024, 9:46

Фонд гарантування виставив на торги міжгалузевий пул активів трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізосіб 24 квітня проведе в системі Prozorro.Продажі аукціон з продажу міжгалузевого пулу, сформованого з активів «МР Банку», «Мегабанку» та «Промінвестбанку», які ліквідуються Фондом. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд гарантування вкладів фізосіб 24 квітня проведе в системі Prozorro.
Фото:ukr.radio

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Деталі

«Міжгалузевий пул включає активи, за якими боржники провадять різні види економічної діяльності. До складу лота GL16N1125904 увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку", — пояснили у ФГВФО.

У заставу банків оформлено, зокрема:

  • житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 318 кв м у Закарпатській області;
  • комерційну нерухомість в різних регіонах України, зокрема, будівля площею 108,1 кв м в Тернопільські області, підвальне приміщення площею 104,4 кв м в м. Тернопіль тощо;
  • земельні ділянки загальною площею 21,4337 га в Київській області.

Початкова ціна лота — 54,4 млн грн.

«Кожен актив, включений до складу лота, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro.Продажі, але жоден потенційний інвестор не виявив інтерес до них», — додали у Фонді.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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