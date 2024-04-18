МінАПК прогнозує цьогорічний врожай зернових та олійних культур близько 74 млн тонн

За попередніми оцінками Мінагрополітики у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. З них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики.

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Прогнози МінАПК

Прогнози щодо показників валових зборів мають попередній характер та будуть коригуватись протягом року залежно від обставин, в першу чергу погодних умов.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці — 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю — 4,9 млн тонн (у 2023 р. — 5,7 млн тонн) та кукурудзи — 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачається виробництво 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

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Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн га (-395 тис. га до показника 2023 року).

З них, озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці очікується 0,2 млн га. (+0,2 тис. га).

Озимий ячмінь посіяно на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площа ярого ячменю прогнозується на 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурудзи — 3,9 млн га (-62 тис. га).

Серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тисяч гектарів більше ніж торік. Соняшнику буде посіяно майже стільки ж як і торік на 5,3 млн га. Ріпаку на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше ніж торік.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», українська зернова асоціація оцінила врожай у 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. У той час як врожай 2023 року за оцінкою асоціації становив 82,6 млн тонн.