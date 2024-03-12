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12 березня 2024, 17:44

В Україні цьогоріч прогнозують зменшення врожаю зернових і олійних

Українська зернова асоціація оцінила врожай у 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. У той час як врожай 2023 року за оцінкою асоціації становив 82,6 млн тонн. Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Українська зернова асоціація оцінила врожай у 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних.
Фото:depositphotos

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Оцінка зернової асоціації

За оцінкою УЗА, за таких умов експорт у новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн тонн, а експорт зернових та олійних у поточному сезоні може сягнути 53,1 млн тонн зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Цьогоріч врожай пшениці прогнозується на рівні 20 млн тонн, що на 2 млн тонн менше, ніж у попередньому сезоні. Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може становити близько 13 млн тонн з урахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн тонн.

Урожай ячменю у 2024 році, за оцінкою УЗА, може сягнути 4,6 млн тонн. У 2023 було 5,8 млн тонн. А потенційний експорт у 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн.

УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше, ніж минулого року — 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн.

А от врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,2 млн тонн, що трохи менше, ніж у 2023 — 4,3 млн тонн. При цьому експорт 2024/2025 МР може скласти як і в поточному сезоні — 3,6 млн тонн.

За словами експертів УЗА, соя чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості цьогоріч.

Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн тонн (у 2023 — 4,9 млн тонн). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн тонн (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн тонн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 20:48
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Такі прогнози… але по факту то не зниження, а перебалансування. Ціна на кукурудзу впала, а в Україні її сіяли 6 млн га, а от соя дорога, а сіяли її в рази менше. Цього сезону плани по кукурудзі менші, по сої більші, то ж валовий збір в тонах буде менший, бо кукурудза дає більший врожай, ніж кукурудза десь втричі і більше… а в гривнях чи баксах урожай буде на тому самому рівні. По пшениці також ситуація подібна.
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