В Україні цьогоріч прогнозують зменшення врожаю зернових і олійних

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Оцінка зернової асоціації

За оцінкою УЗА, за таких умов експорт у новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн тонн, а експорт зернових та олійних у поточному сезоні може сягнути 53,1 млн тонн зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Цьогоріч врожай пшениці прогнозується на рівні 20 млн тонн, що на 2 млн тонн менше, ніж у попередньому сезоні. Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може становити близько 13 млн тонн з урахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн тонн.

Урожай ячменю у 2024 році, за оцінкою УЗА, може сягнути 4,6 млн тонн. У 2023 було 5,8 млн тонн. А потенційний експорт у 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн.

УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше, ніж минулого року — 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн.

А от врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,2 млн тонн, що трохи менше, ніж у 2023 — 4,3 млн тонн. При цьому експорт 2024/2025 МР може скласти як і в поточному сезоні — 3,6 млн тонн.

За словами експертів УЗА, соя чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості цьогоріч.

Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн тонн (у 2023 — 4,9 млн тонн). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн тонн (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн тонн).