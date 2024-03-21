АРМА вже придбало військові облігації на 3,7 мільярда гривень

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів придбало на арештовані кошти санкційних осіб військові облігації загалом на суму 3,7 млрд грн. Про це повідомив заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе, пише Укрінформ .

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Купівля ОВДП

«Минулого року ми придбали військові облігації на суму 2,5 млрд грн. Загалом за арештовані грошові кошти санкційних осіб станом на сьогодні придбано військових облігацій загалом на суму 3,7 млрд грн. Ті кошти, які надійдуть від реалізації яхти Royal Romance не будуть виключенням — вони теж підуть на захист нашої країни», — наголосив Катамадзе.

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у гривні.

Нагадаємо

Дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.