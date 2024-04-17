Китайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — Bloomberg

Експорт Китаю до росії впав у березні, що стало першим падінням у річному обчисленні з середини 2022 року на тлі зростаючих погроз США розширити санкції проти китайських компаній. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними китайської митниці, експорт Китаю в росію в березні 2024 року впав майже на 16% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року. Загальний обсяг російського імпорту в березні скоротився на 18% в річному обчисленні, свідчать дані ЦБ рф.

Це відбувається через те, що росія стикається з дедалі більшими труднощами при проведенні міжнародних платежів. Іноземні банки відмовляються працювати з російськими компаніями через загрозу вторинних санкцій США.

При цьому товарообіг між росією та Китаєм минулого року досяг рекордних $240 млрд, завдяки китайському імпорту російської нафти та експорту автомобілів, промислового обладнання та електроніки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що найбільший банк Китаю ICBC, а також ще три кредитні організації — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China — перестали приймати платежі з росії в юанях.