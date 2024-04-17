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17 квітня 2024, 19:16

Аналітики Bernstein підтвердили свій прогноз щодо ціни біткоїна у $150 тисяч до кінця 2025 року

Аналітики брокерської компанії Bernstein підтвердили свій прогноз щодо ціни біткоїна у $150 000 до кінця 2025 року. Також вони очікують відновлення «бичачої» траєкторії після халвінгу у 2024 році. Про це повідомляє The Block.

Аналітики брокерської компанії Bernstein підтвердили свій прогноз щодо ціни біткоїна у $150 000 до кінця 2025 року.
Фото: pixabay.com

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«Ми очікуємо, що „бичача“ траєкторія біткоїна відновиться після халвінгу, коли хешрейт майнінгу скорегується і відновиться приплив коштів в спотові біткоїн-ETF. Крім того, інтеграція біткоїн-фондів з банківськими конторами та інвестиційними радниками продовжуватиме забезпечувати структурний попит на актив», — написали експерти.

У Bernstein зазначили, що сам халвінг не призведе до зростання ціни першої криптовалюти без нового попиту. За їхніми словами, майнери зможуть добути менше біткоїнів, тому потенційний тиск на ринок з часом значно знизиться. Вони додали, що до зростання ціни активу в кожному циклі призводять нові каталізатори попиту.

«Історично склалося так, що прорив ціни біткоїна завжди слідував за халвінгом, а іноді й через кілька місяців після нього. Однак у поточному циклі затвердження ETF призвело до сильного зростання ціни ще до халвінгу», — заявили аналітики.

Крім того, експерти прогнозують, що до 2025 року приплив коштів у біткоїн ETF сягне позначки в $80 млрд.

Джерело: Мінфін
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