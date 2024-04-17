Населення поклало 14 мільярдів на депозити у березні

Українці поклали на депозити в березні 13,7 млрд грн. Загалом депозитний портфель виріс на 1,3% і складає 1079,4 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ .

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Гривневих депозитів стало більше на 3,7 млрд грн (0,5%). Загалом заощаджень у національній валюті в банках за підсумком березня — 709,2 млрд грн. Депозитна ставка для гривні зменшилася на 0,1 в.п. і складає 13,5% річних.

Валютний депозитний портфель виріс на $12 млн (0,12%) і складає $9,44 млрд. Середня ставка для доларових вкладів виросла на 0,1 в.п. — до 1,2%.

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