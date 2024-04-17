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17 квітня 2024, 17:45

Акції найбільших майнерів різко впали напередодні халвінгу

Акції найбільших майнінгових компаній демонструють різке зниження курсів у міру наближення халвінгу в мережі біткоїну, за підсумками якого 20 квітня вдвічі скоротиться нагорода за видобуток блоків і обсяг нових монет, що надходять в обіг. Про це свідчать дані TradingView.

Акції найбільших майнінгових компаній демонструють різке зниження курсів у міру наближення халвінгу в мережі біткоїну, за підсумками якого 20 квітня вдвічі скоротиться нагорода за видобуток блоків і обсяг нових монет, що надходять в обіг.

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Так, цінні папери Marathon Digital (MARA) та Riot Platforms (RIOT) за останні п'ять днів впали у ціні на 16 та 17% відповідно. Паї біржового фонду (ETF) WGMI від інвестиційної компанії Valkyrie, що відстежує акції майнерів, подешевшали на 11,2% за той же період.

Незважаючи на зниження цін, керівники майнінгових компаній оптимістично налаштовані. У бесіді з Bloomberg вони заявили про низьку вартість операцій, підвищення ефективності обладнання і зростання попиту на біткоїн. Гендиректор Riot Platforms Джейсон Лес вважає, що для позитивного руху курсу біткоїну протягом наступних кількох місяців є всі необхідні передумови.

Переважну частину доходів майнерів становлять нагороди за видобуток блоків, порівняно з ними комісії за транзакції становлять незначну суму. За підсумками березня галузеві компанії отримали рекордний місячний дохід понад $2 млрд, тоді в середині місяця BTC оновив історичний максимум на позначці понад $73 500.

Скорочення нагороди разом із корекцією курсу BTC може призвести до того, що компанії не зможуть покривати витрати на видобуток монет. Глава Marathon Digital Фред Тіль раніше заявляв, що для підтримки прибутковості після халвінгу компанія має витрачати на видобуток однієї монети не більше ніж $46 тис.

Майнери розраховують на зростання попиту з боку нових американських спотових біткоін-ETF. Вже зараз їх емітенти щодня закуповують у середньому 2450 монет, тоді як після халвінгу кількість монет, що видобуваються за той же період, скоротиться з 900 до 450. У поєднанні ці фактори можуть призвести до зростання курсу через високу пропозицію і низький попит, вважає стратег Hashlab Mining Яран Меллеруд.

Джерело: Мінфін
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