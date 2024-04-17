Знадобиться довше часу, ніж очікувалося, щоб інфляція досягла цільового рівня ФРС у 2% — Пауелл

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у вівторок, що знадобиться довше часу, ніж очікувалося, щоб досягти впевненості, необхідної для зниження інфляції до цільового рівня центрального банку у 2%. Про це повідомляє Yahoo.

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Пауелл зазначив, що, беручи до уваги сильний ринок праці в США та прогрес у галузі боротьби з інфляцією на даний момент, доречно виділити додатковий час у монетарній політиці та почекати, стежачи за економічними та мінливими перспективами.

Коментарі Пауелла стали першим визнанням того, що невтішні дані щодо інфляції в США за перший квартал цього року не показують прогресу, щоб ФРС могла швидко знизити відсоткову ставку, яка поки що знаходиться на 23-річному максимумі.

Нова позиція Пауелла відрізняється від його коментарів два тижні тому, коли він запевнив, що загальний прогноз інфляції не сильно змінився, незважаючи на вищі, ніж очікувалося, її показники на початку року.

У вівторок він не дав гарантій або прогнозів щодо зниження ставки цього року взагалі, заявивши, що переважний показник інфляції ФРС — індекс споживчих цін (PCE), що виключає волатильні ціни на продукти харчування та бензин, — у березні мало зміниться порівняно з лютим. Нагадаємо, що в лютому PCE склав 2,8%, що вище за цільовий показник ФРС 2%.

За словами голови ФРС, буде потрібна велика впевненість у тому, що інфляція стійко наближається до 2%, перш ніж стане доцільним зниження ставки.

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Зазначимо, що дані за березень за індексом споживчих цін у США (CPI) третій місяць поспіль виявилися високими, показавши зростання на 3,5% порівняно з попереднім роком — 3,2% і більше, ніж очікували економісти.

Річна зміна базового індексу споживчих цін (без цін на продукти харчування та енергоносії) становила 3,8%, тобто індекс залишився на тому ж рівні, що й у лютому.

Водночас ринок праці також показав вищі показники, а роздрібні продажі в березні свідчили, що споживачі продовжують витрачати гроші на стійкому рівні, як і раніше.