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15 квітня 2024, 15:52

Аналітики знизили оцінку ймовірності рецесії у США до мінімуму за два роки

Оцінка ймовірності настання рецесії в США протягом найближчих 12 місяців становить 29%, за даними регулярного опитування аналітиків та економістів, яке проводить The Wall Street Journal.

Оцінка ймовірності настання рецесії в США протягом найближчих 12 місяців становить 29%, за даними регулярного опитування аналітиків та економістів, яке проводить The Wall Street Journal.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЦе мінімальне значення із квітня 2022 року.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це мінімальне значення із квітня 2022 року. У січні ймовірність рецесії оцінювалась у 39%.

Оцінка аналітиків

Рецесією вважається скорочення ВВП за підсумками двох кварталів поспіль. При цьому лише 10% респондентів вважає, що найближчого року американська економіка покаже хоча б один квартал негативної динаміки. Мінімальні темпи зростання очікуються у третьому кварталі на рівні 1,4%, а у першому кварталі, на думку економістів, ВВП зріс на 2,2% у перерахунку на річні темпи.

«Справи в економіці США йдуть дуже добре, на заздрість усьому світу», — написав економіст EconForecaster Джеймс Сміт.

Ключова відсоткова ставка Федрезерва зараз становить 5,25−5,5%. Консенсус-прогноз передбачає, що до кінця року значення ставки становитиме 4,67%, що відповідає трьом зниженням на 25 базисних пунктів кожне.

WSJ зазначає, що опитування було проведено у період з 5 по 9 квітня, тобто до публікації даних про березневу інфляцію, що показали прискорення темпів зростання споживчих цін (індекс CPI) до 3,5%.

Ключовим для Федрезерва показником інфляції є базовий індекс PCE — ціновий індекс витрат на особисте споживання без урахування цін на продукти харчування та енергоносії. У лютому цей індикатор становив 2,8% і економісти очікують, що до кінця цього року він опуститься до 2,5%, а до кінця наступного року — до 2,1%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 квітня 2024, 16:43
#
Ещо недавно, черных лебедей ждали… как захотят так и будет…
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0
Prya
Prya
15 квітня 2024, 17:08
#
Ну, мы тоже подсобили — подзагрузили военпром. Молодцы. Слава
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