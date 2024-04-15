Аналітики знизили оцінку ймовірності рецесії у США до мінімуму за два роки

Оцінка ймовірності настання рецесії в США протягом найближчих 12 місяців становить 29%, за даними регулярного опитування аналітиків та економістів, яке проводить The Wall Street Journal.

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Це мінімальне значення із квітня 2022 року. У січні ймовірність рецесії оцінювалась у 39%.

Оцінка аналітиків

Рецесією вважається скорочення ВВП за підсумками двох кварталів поспіль. При цьому лише 10% респондентів вважає, що найближчого року американська економіка покаже хоча б один квартал негативної динаміки. Мінімальні темпи зростання очікуються у третьому кварталі на рівні 1,4%, а у першому кварталі, на думку економістів, ВВП зріс на 2,2% у перерахунку на річні темпи.

«Справи в економіці США йдуть дуже добре, на заздрість усьому світу», — написав економіст EconForecaster Джеймс Сміт.

Ключова відсоткова ставка Федрезерва зараз становить 5,25−5,5%. Консенсус-прогноз передбачає, що до кінця року значення ставки становитиме 4,67%, що відповідає трьом зниженням на 25 базисних пунктів кожне.

WSJ зазначає, що опитування було проведено у період з 5 по 9 квітня, тобто до публікації даних про березневу інфляцію, що показали прискорення темпів зростання споживчих цін (індекс CPI) до 3,5%.

Ключовим для Федрезерва показником інфляції є базовий індекс PCE — ціновий індекс витрат на особисте споживання без урахування цін на продукти харчування та енергоносії. У лютому цей індикатор становив 2,8% і економісти очікують, що до кінця цього року він опуститься до 2,5%, а до кінця наступного року — до 2,1%.