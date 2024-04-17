Польські фермери відновлять блокування перед одним пунктом пропуску — Держмитслужба

Завтра, 18 квітня, польські фермери планують блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець». Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Блокування руху розпочнеться з 09:00 й триватиме протягом двох діб до 09:00 20 квітня.

«Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів», — йдеться у повідомленні.

При цьому рух пасажирського транспорту в обидва напрямки не блокуватиметься.

Нагадаємо

Раніше польські фермери заявляли, що протести на кордоні триватимуть щонайменше до кінця квітня.

«Мінфін» писав, що вчора, 16 квітня, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів» на кордоні з Україною.