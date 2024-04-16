Польські фермери зняли блокаду одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів» на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

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Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі, зазначили у відомстві.

«На виїзд з України наразі перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що польські фермери за минулу добу не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску — «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів».