Пенсії перерахували для 654 тисяч працюючих пенсіонерів: коли будуть виплати

Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки. Виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок — ЄСВ).

Оскільки з часом — коли людина працює - страховий стаж у пенсіонера збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

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Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості (на 1 січня 2024 р. в Україні нараховувалось 10,51 млн пенсіонерів).

«Звертаємо увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 р. (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень», — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що для переважної більшості пенсіонерів — понад 10 млн — 1 березня відбулась індексація пенсій, втретє - за час повномасштабної війни.

Нагадаємо

З 1 березня 2024 року: