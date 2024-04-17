Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
17 квітня 2024, 13:17
Регулювання криптовалют в Україні відбуватиметься за стандартами ЄС — НБУ
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Як зазначила Рожкова, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу.
«З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом», — сказала вона.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Згадав як ото в 2019 злили відео, де молодий премьєр обговорює з керівництвом НБУ інфляцію. :)
Які «стандарти ЄС»? В кожній країні ЄС це абсолютно по різному, в одних працюють кріптобіржі і крипту приймають в магазинах та банках, в інших вона взагалі ніби то й не існує.
Про що говорить глава НБУ думаю відомо лише їй, вірніше невідомо навіть їй, так загальні фрази про якісь стандарти…може про доступність крипти геям чи т.п.