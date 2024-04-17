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17 квітня 2024, 13:17

Регулювання криптовалют в Україні відбуватиметься за стандартами ЄС — НБУ

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

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Як зазначила Рожкова, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу.

«З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом», — сказала вона.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+26
matroskin
matroskin
17 квітня 2024, 14:03
#
І ці люди керують НБУ…
Згадав як ото в 2019 злили відео, де молодий премьєр обговорює з керівництвом НБУ інфляцію. :)
Які «стандарти ЄС»? В кожній країні ЄС це абсолютно по різному, в одних працюють кріптобіржі і крипту приймають в магазинах та банках, в інших вона взагалі ніби то й не існує.
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0
Strain
Strain
17 квітня 2024, 16:09
#
То чувство, когда другие сделали за тебя работу, а ты просто подмазался туда=)
+
0
matroskin
matroskin
17 квітня 2024, 16:26
#
Про яку Ви роботу? В ЄС ніде нічим не регламентовано використання крипти, в кожній країні є свої норми, або взагалі відсутні. Згадане MiCA, це лише законопроект який містить загальні положення, і його періодично мусолять в ЄС вже 5 років і не відомо скільки мусолитимуть ще.
Про що говорить глава НБУ думаю відомо лише їй, вірніше невідомо навіть їй, так загальні фрази про якісь стандарти…може про доступність крипти геям чи т.п.
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