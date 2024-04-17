ПАРЄ підтримала резолюцію про передачу заморожених активів рф на користь України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 квітня 2024, 11:50

ПАРЄ підтримала резолюцію про передачу заморожених активів рф на користь України

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає передати заморожені російські активи на відновлення України. Документ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні, передає Forbes.

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає передати заморожені російські активи на відновлення України.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Передбачається, що розподіл авуарів проходитиме в межах міжнародного компенсаційного механізму, який має бути розроблений під егідою Ради Європи.

У проєкті резолюції зазначалося, що росія як країна-агресор зобовʼязана надати «повну компенсацію» за завдану нею шкоду, що призвела до загибелі людей та руйнування інфраструктури в Україні.

ПАРЄ також пропонує створити «неупереджену та ефективну міжнародну комісію» для розгляду позовів, поданих Україною, а також фізичними та юридичними особами, які постраждали від війни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
17 квітня 2024, 12:03
#
Закликає і передали то дві великі різниці… Закликають вже давно.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 квітня 2024, 12:16
#
Уважаемая редакция,
вопрос от дурака, который два раза прочитал вашу статью и первоисточник —
скажите пожалуйста где конкретно написано, что какие то замороженные средства передадут Украине?
Я как дурак и то вижу разницу между … передать Украине .. и ..трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні

А вы, уважаемая редакция разницу не видите???

И зачем тиражировать статьи под придуманными заголовками?
+
0
gorobezus
gorobezus
17 квітня 2024, 12:17
#
Никто ничего изымать не будет. Потому что потом арабы и китайцы, а мож еще кто, после этого начнут выводить свои средства. И что будет после этого — я даже представить не могу.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами