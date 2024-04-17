Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає передати заморожені російські активи на відновлення України. Документ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні, передає Forbes.
17 квітня 2024, 11:50
ПАРЄ підтримала резолюцію про передачу заморожених активів рф на користь України
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Що відомо
Передбачається, що розподіл авуарів проходитиме в межах міжнародного компенсаційного механізму, який має бути розроблений під егідою Ради Європи.
У проєкті резолюції зазначалося, що росія як країна-агресор зобовʼязана надати «повну компенсацію» за завдану нею шкоду, що призвела до загибелі людей та руйнування інфраструктури в Україні.
ПАРЄ також пропонує створити «неупереджену та ефективну міжнародну комісію» для розгляду позовів, поданих Україною, а також фізичними та юридичними особами, які постраждали від війни.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
вопрос от дурака, который два раза прочитал вашу статью и первоисточник —
скажите пожалуйста где конкретно написано, что какие то замороженные средства передадут Украине?
Я как дурак и то вижу разницу между … передать Украине .. и ..трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні…
А вы, уважаемая редакция разницу не видите???
И зачем тиражировать статьи под придуманными заголовками?