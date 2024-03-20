Інфляція у Британії сповільнилась до 3,4%

Британська інфляція знижується, що покращує прогнози для споживачів. Офіс національної статистики повідомив, що найбільше зниження інфляції спричинили харчі, ресторани та кафе, тоді як найбільший тиск на зростання цін чинили житло та пальне. Про це пише CNBC.

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Офіційні дані, оприлюднені в середу, показали, що річна інфляція у Великій Британії в лютому склала 3,4%, що нижче за показник 4% у січні.

За даними LSEG, економісти, опитані Reuters, очікували річної ставки інфляції на рівні 3,5% у лютому.

Ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 5% рік до року в лютому, порівняно з 7% у січні, що є найнижчим річним показником з січня 2022 року, повідомив ONS.

«Показник знижується одинадцятий місяць поспіль із нещодавнього максимуму в 19,2% у березні 2023 року, який є найвищим річним показником за понад 45 років», — додали вони.

Показник базового індексу споживчих цін, який виключає ціни на харчі, енергію, алкоголь і тютюн, що швидко змінюються, склав 4,5% річних, що нижче за консенсусну оцінку в 4,6% та нижче за 5,1% у січні.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант у своїй заяві після оприлюднення даних у середу заявив, що зниження інфляції «створює передумови для покращення економічних умов».

Банк Англії очікує, що інфляція тимчасово знизиться до свого цільового показника у 2% у другому кварталі, перш ніж знову зросте пізніше цього року, після агресивного підвищення процентних ставок протягом останніх двох років з метою контролю над цінами.

Центральний банк збирається на засідання у четвер, щоб ухвалити своє наступне рішення щодо монетарної політики, і, як очікується, залишить процентні ставки без змін на рівні 5,25%.