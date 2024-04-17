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17 квітня 2024, 10:55

Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн

Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США). Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, пише «Укрінформ».

Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).

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«У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам», — стверджується у документі.

Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+9
Strain
Strain
17 квітня 2024, 10:59
#
Скоро все будущие репарации уйдут на погашение кредитов.
Как и ожидалось — что бы не происходило мы как жили хреново так и продолжим жить.
И неважно кто будет у власти. Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский.
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0
matroskin
matroskin
17 квітня 2024, 11:13
#
Канада це повне розчарування цієї війни. Нідерланди разів в 50 менші, та ДАЮТЬ нам допомоги мільярдами, а ці то десять стволів до пушок, то 300млн КРЕДИТУ.
Звісно ніхто нам нічого не винен, але і це так… «аби считалось».
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