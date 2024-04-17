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17 квітня 2024, 9:25

Скільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідження

Самотнім американцям, які мешкають у п'яти найдорожчих для життя штатах, потрібно заробляти понад $100 тисяч на рік для комфортного існування. Про це йдеться у дослідженні SmartAsset.

Самотнім американцям, які мешкають у п'яти найдорожчих для життя штатах, потрібно заробляти понад $100 тисяч на рік для комфортного існування.
Фото:depositphotos

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Скільки потрібно грошей для комфортного життя

Під комфортним у рамках дослідження розуміється дохід, що покриває бюджет за моделлю 50/30/20, тобто 50% зарплати витрачається на житло та інші обов'язкові витрати, 30% — на інші витрати і 20% відкладається у вигляді інвестицій.

Найдорожчі штати Америки

Найдорожчим штатом визнано Массачусетс, де для комфортного життя одному потрібно заробляти щонайменше $116 тисяч.

У топ-5 також опинилися Гаваї та Каліфорнія ($113,7 тисячі), Нью-Йорк ($111,7 тисячі) та Вашингтон ($106,5 тисячі). Для порівняння: у Північній Дакоті показник становить $52,8 тисяч.

Медіанна зарплата у США становить близько $60 тисяч, за даними Міністерства праці. Медіанний дохід, достатній для комфортного життя одному, становить 89,5 тисячі доларів.

Автори дослідження зазначають, що планування бюджету за схемою 50/30/20 може бути неоптимальним способом для самотніх американців, оскільки вони більше витрачають на житло, продукти, подорожі та розваги, ніж ті, хто живе парами.

Дослідники називають це «податком на самотність». Вони радять одинакам знайти собі бюджетніше житло — наприклад, невелику квартиру — або скоротити необов'язкові витрати, зокрема, на подорожі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 квітня 2024, 9:50
#
Название статьи надо переделать!
…Сколько нашим чиновникам надо украсть в год, для комфортной жизни в США…
+
+30
neverice
neverice
17 квітня 2024, 9:54
#
Що завжди збиває з толку в таких розрахунках — це вони рахують до сплати податків чи після?
Але навіть за наявною інформацією медіана доходу суттєво менше за медіану комфортного життя. І треба скорочувати «необовʼязкові» витрати, типу подорожей. Іншими слова — працювати за їжу та житло.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
17 квітня 2024, 10:15
#
Нам там не жить… у нас своё…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 квітня 2024, 10:17
#
А вот еще раз прочитал и «дошел» до первоисточника — SmartAsset Advisors, LLC («SmartAsset»)!!!
И это что, авторитетный источник???
Вы посмотрите чем эта контора занимается и с какой целью подобную информацию размещает у себя на сайте!!!
Это надо …ну очень быть продвинутым. что бы использовать подобные «ресурсы»!!!

… украинские чиновники -спите спокойно, это все «баляляйка» красть вам надо на много меньше!!!

+
0
veritas69
veritas69
17 квітня 2024, 10:28
#
У нас такі гроші за роботу платять одиницям
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
17 квітня 2024, 10:47
#
50% за житло? Вони з дуба рухнули чи що?
Жоден адекватний орендар ніколи стільки платити не буде, максимум 30−35% у західних країнах від доходу платять за житло. Це у нас норма але не там.
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