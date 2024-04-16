Блокування кордону: Польські фермери за минулу добу не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску — «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі. Про це повідомив в коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Що відомо

За його словами, через «Угринів» протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України.

Через «Ягодин» протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.