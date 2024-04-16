Долар на міжбанку подешевшав на 4 копійки, а Нацбанк залишив старий офіційний курс

Курс долара на міжбанку почав відходити. Якщо вчора торгівля в системі Bloomberg закінчилася на 39,61 грн/$, то сьогодні, 16 квітня, вже на 39,57 грн/$.

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Торги на міжбанку

Протягом дня ціна пропозиції на міжбанку сягала 39,65 грн/$, проте реальних угод на цьому рівні не було зафіксовано.

Опівдні Нацбанк встановлював свій довідковий курс на 39,5788 грн/$, а офіційний за підсумками торгів на 17 квітня закріпив на 39,5737 грн/$ — на тому самому значенні, що й учора.

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Водночас обсяг торгів на Bloomberg у вівторок піднявся зі $161,3 млн до $244,1 млн.