Мінфін залучив майже 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 16 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,87 млрд грн, що на 0,34 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 7,21 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

3,23 млрд грн під 16,09% з погашенням 30 квітня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,10%);

485,74 млн грн під 17,00% з погашенням 18 березня 2026 року (ставка не змінилася);

3,16 млрд грн під 18,30% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,29%).

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.