Корпорація Microsoft інвестувала $1,5 млрд в компанію G42, яка займається розробкою штучного інтелекту (ШІ) в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Microsoft інвестувала $1,5 млрд в ШІ-компанію G42
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Деталі угоди
Організації оголосили про стратегічне партнерство, яке спрямоване на «зміцнення інновацій у сфері штучного інтелекту і розширення доступу до передових технологій у всьому світі».
Відомо, що у рамках співпраці G42 запускатиме свої застосунки та пропонуватиме послуги в галузі штучного інтелекту за допомогою обчислювальної платформи Microsoft Azure.
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У повідомленні Microsoft сказано, що інвестиції спрямовані на прискорення розвитку ШІ та розширення доступу до передових технологій як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і за межами країни. Також фінансування використають для підвищення кваліфікації працівників в ОАЕ.
Крім того, у заяві йдеться, що обидві компанії підтримають створення фонду для розробників у розмірі $1 млрд.
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