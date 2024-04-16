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16 квітня 2024, 18:21

Microsoft інвестувала $1,5 млрд в ШІ-компанію G42

Корпорація Microsoft інвестувала $1,5 млрд в компанію G42, яка займається розробкою штучного інтелекту (ШІ) в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Корпорація Microsoft інвестувала $1,5 млрд в компанію G42, яка займається розробкою штучного інтелекту (ШІ) в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Фото:depositphotos

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Деталі угоди

Організації оголосили про стратегічне партнерство, яке спрямоване на «зміцнення інновацій у сфері штучного інтелекту і розширення доступу до передових технологій у всьому світі».

Відомо, що у рамках співпраці G42 запускатиме свої застосунки та пропонуватиме послуги в галузі штучного інтелекту за допомогою обчислювальної платформи Microsoft Azure.

Читайте: Вкладення в японську економіку: Microsoft інвестує в ШІ майже три мільярди доларів

У повідомленні Microsoft сказано, що інвестиції спрямовані на прискорення розвитку ШІ та розширення доступу до передових технологій як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і за межами країни. Також фінансування використають для підвищення кваліфікації працівників в ОАЕ.

Крім того, у заяві йдеться, що обидві компанії підтримають створення фонду для розробників у розмірі $1 млрд.

Джерело: Мінфін
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