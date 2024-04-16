Великодній кошик. Як за рік зросла вартість

Як змінилася вартість кошика

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Зазначається, що вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої за традиційним рецептом становитиме 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8% перевищує вартість паски 2023 року (169,88 грн).

За даними Інституту, найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти. У порівнянні з минулим роком домашня ковбаса становить 380−420 грн грн/кг (+14,3%), буженина — 500−540 грн/кг (+14,2%), сало — 210−280 грн/кг (+3,1%).

Порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9% (450−550 грн/кг), м’якого сиру — на 23,0% (37−45 грн за пачку 200 г), вершкового масла — на 16,4% (73,2−80,5 грн за пачку 200 г).

Ціна за 250 г хріну складе 26 грн (25−29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100−150 г) — 3 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), — його вартість зросте до 1652,05 грн.

Методика розрахунку

Розрахунок вартості Великоднього кошика зроблений науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 10 квітня 2024 року.