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16 квітня 2024, 15:06

ВВП Китаю росте вище очікувань

Валовий внутрішній продукт Китаю у першому кварталі зріс на 5,3% в річному обчисленні, що вище встановленого урядом країни на 2024 рік цільового показника росту на рівні близько 5%. Про це повідомляє Національне бюро статистики КНР, пише «Укрінформ».

Валовий внутрішній продукт Китаю у першому кварталі зріс на 5,3% в річному обчисленні, що вище встановленого урядом країни на 2024 рік цільового показника росту на рівні близько 5%.

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Обсяг китайської економіки за січень — березень досяг 29,6 трлн юанів (близько 4,2 трлн доларів США) і збільшився на 1,6% в порівнянні з четвертим кварталом 2023 року.

У першому кварталі додана вартість первинної промисловості (гірничодобувної та сільського господарства) склала 1,2 трлн юанів ($0,2 трлн), зростання на 3,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг вторинної промисловості (виробництво й переробка) досягнув 10,9 трлн юанів ($1,5 трлн), збільшившись на 6%, а третинної промисловості (сфера послуг) склав 17,5 трлн юанів (2,5 трлн доларів), зрісши на 5%.

Водночас Reuters пише, що попри хороші квартальні показники березневі дані щодо експорту, споживчої інфляції, цін виробників і банківського кредитування показали, що імпульс економічного зростання Китаю може знову послабитися.

Так, промислове виробництво в березні зросло на 4,5% порівняно з роком раніше, що менше прогнозованих аналітиками 6% та зростання на 7% за січень-лютий.

Збільшення роздрібних продажів, показника споживання, у березні досягло 3,1% порівняно з березнем минулого року проти прогнозованого зростання на 4,6% і вказує на сповільнення у порівнянні зі зростанням на 5,5% у січні-лютому.

До публікації даних опитані Reuters аналітики прогнозували зростання економіки Китаю цього року на 4,2% — 4,6%, що нижче цільового показника в 5%, а після оприлюднення статистики першого кварталу підвищили прогнози до 4,8% — 4,9%.

За їх оцінками, головним фактором, що стримує зростання економіки Китаю залишається криза в секторі нерухомості, оскільки вона впливає на довіру бізнесу та споживачів, інвестиційні плани, рішення компаній про розширення виробництва та ціни на акції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+60
Lamo
Lamo
16 квітня 2024, 15:08
#
«Про це повідомляє Національне бюро статистики КНР» — в принципі в цій статі більше нічого цікавого та корисного, або взагалі маючого хоч якусь цінність, немає.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
16 квітня 2024, 15:36
#
СРСР теж так робив. На пепері була перша економіка світу.
+
0
matroskin
matroskin
16 квітня 2024, 16:53
#
Ну 5 не 5 але що ВВП має рости бо для цього є всі підстави то є факт.
Внаслідок війни в Україні Китай отримує дешеві енергоресурси, та значно наростив експорт своїх товарів в рф в замін світових брендів що вийшли з рф. Візьміть ті ж авто, зараз рф активно окитаюється.
+
0
potator
potator
16 квітня 2024, 15:28
#
Еще бы когда твой сосед идиот и нефть газ и золото за них…я забираешь
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+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
16 квітня 2024, 15:36
#
Головне, щоб ми того сусіда пережили…
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