НБУ покарав 22 небанківські фінустанови, серед яких два ломбарди. Здебільшого порушники отримали штрафи за несвоєчасне подання звітності. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
16 квітня 2024, 13:37
НБУ покарав 22 небанка. Більшість отримали штрафи
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Список компаній, які були оштрафовані:
- ПТ ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ» ТОВ «МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
- ПТ «ЛОМБАРД „ОРІОН-Т“ БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР» (ЄДРПОУ 19314356);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРАЙТ» (ЄДРПОУ 40997279);
- ТОВ «В ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 39453869);
- ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43101308);
- ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 34492788);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЛЕКСІС» (ЄДРПОУ 43000243);
- ТОВ «АВАНТЕ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43702061);
- ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 43520794);
- ТОВ «ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 44280974);
- ТОВ «УМБ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38454552);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (ЄДРПОУ 35625014);
- ТОВ «ФІНПРОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43311346);
- ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43229262);
- ТОВ «ДИНЕРО-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44174780);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ЄДРПОУ 35017877);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38837560);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІНСТАР» (ЄДРПОУ 44630056);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОУВЕЙ» (ЄДРПОУ 42364989).
Також регулятор застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
- ТОВ «АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42506056);
- ТОВ «ПРИВАТНА БЕСІДА» (ЄДРПОУ 43941235).
Джерело: Мінфін
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