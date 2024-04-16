НБУ покарав 22 небанка. Більшість отримали штрафи

НБУ покарав 22 небанківські фінустанови, серед яких два ломбарди. Здебільшого порушники отримали штрафи за несвоєчасне подання звітності. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Список компаній, які були оштрафовані:

ПТ ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ» ТОВ «МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);

ПТ «ЛОМБАРД „ОРІОН-Т“ БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР» (ЄДРПОУ 19314356);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРАЙТ» (ЄДРПОУ 40997279);

ТОВ «В ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 39453869);

ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43101308);

ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 34492788);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЛЕКСІС» (ЄДРПОУ 43000243);

ТОВ «АВАНТЕ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43702061);

ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 43520794);

ТОВ «ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 44280974);

ТОВ «УМБ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38454552);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (ЄДРПОУ 35625014);

ТОВ «ФІНПРОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43311346);

ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43229262);

ТОВ «ДИНЕРО-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36226713);

ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44174780);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ЄДРПОУ 35017877);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38837560);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІНСТАР» (ЄДРПОУ 44630056);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОУВЕЙ» (ЄДРПОУ 42364989).

Також регулятор застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.