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16 квітня 2024, 13:37

НБУ покарав 22 небанка. Більшість отримали штрафи

НБУ покарав 22 небанківські фінустанови, серед яких два ломбарди. Здебільшого порушники отримали штрафи за несвоєчасне подання звітності. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ покарав 22 небанківські фінустанови, серед яких два ломбарди.

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Список компаній, які були оштрафовані:

  • ПТ ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ» ТОВ «МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
  • ПТ «ЛОМБАРД „ОРІОН-Т“ БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР» (ЄДРПОУ 19314356);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРАЙТ» (ЄДРПОУ 40997279);
  • ТОВ «В ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 39453869);
  • ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43101308);
  • ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 34492788);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЛЕКСІС» (ЄДРПОУ 43000243);
  • ТОВ «АВАНТЕ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43702061);
  • ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 43520794);
  • ТОВ «ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 44280974);
  • ТОВ «УМБ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38454552);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (ЄДРПОУ 35625014);
  • ТОВ «ФІНПРОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43311346);
  • ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43229262);
  • ТОВ «ДИНЕРО-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36226713);
  • ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44174780);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ЄДРПОУ 35017877);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38837560);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІНСТАР» (ЄДРПОУ 44630056);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОУВЕЙ» (ЄДРПОУ 42364989).

Також регулятор застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

  • ТОВ «АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42506056);
  • ТОВ «ПРИВАТНА БЕСІДА» (ЄДРПОУ 43941235).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 14:37
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Ох и список…
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