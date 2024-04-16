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16 квітня 2024, 12:36

У Міноборони під час аудитів виявили порушень на понад 10 мільярдів

За підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявлено порушення на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

За підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявлено порушення на загальну суму більше ніж 10 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням», — повідомив Джигир.

За його словами, певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів.

«Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн», — зазначив Джигир.

Він також повідомив, що всі підрозділи Міноборони в той чи інший час стають об'єктами перевірок.

«Цей процес не швидкий. Міноборони — це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років, як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і по них повинен бути висновок і відповідне реагування. Щодо ризикованих сфер — вони визначені», — наголосив заступник міністра.

За його словами, до ризикованих сфер належать неефективне використання земель оборони, нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, гуманітарна допомога та оборонні закупівлі.

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Джигир зазначив, що за підсумками аудитів правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень.

«У 2023 році проведено 204 внутрішні аудити. Ними встановлено втрати ресурсів (майно, гроші, техніка, озброєння тощо — ред.) на суму 1 млрд 311 млн грн. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР — 67, крім того, 79 матеріалів долучено до кримінального провадження.

У першому кварталі 2024 року завершено проведення 16 внутрішніх аудитів. Ними встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР — 5, розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрите 1 кримінальне провадження", — заявил Джигир.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 квітня 2024, 12:44
#
Так мало?:)
+
+45
TAN72
TAN72
16 квітня 2024, 13:33
#
Кого посадили?
+
+15
nitrolog
nitrolog
16 квітня 2024, 13:46
#
А ви жартівник
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 14:15
#
Не верю…
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