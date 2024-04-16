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16 квітня 2024, 9:45

Кіберполіція застерігає про нову шахрайську схему у WhatsApp

Кіберполіція України застерігає користувачів WhatsApp про нову шахрайську схему, в межах якої зловмисники розповідають про фінансові рахунки та надходження великих сум грошей.

Кіберполіція України застерігає користувачів WhatsApp про нову шахрайську схему, в межах якої зловмисники розповідають про фінансові рахунки та надходження великих сум грошей.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк працює схемаУ WhatsApp користувачі починають отримувати повідомлення від зловмисників, що фінансовий рахунок був доданий та що на ньому вже є чимало грошей.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює схема

У WhatsApp користувачі починають отримувати повідомлення від зловмисників, що фінансовий рахунок був доданий та що на ньому вже є чимало грошей. Для того, щоб отримати гроші з рахунку, зловмисники вимагаються перейти за посиланням та ввести платіжні дані.

Викрадені дані можуть використовувати для того, щоб отримати доступ до онлайн-банкінгу жертв та викрадення їх грошей.

Кіберполіція просить не переходити за невідомими й підозрілими посиланнями, не ділитися персональною інформацією та даними банківських карток, а також блокувати та ігнорувати людей, які надсилають подібні повідомлення чи роблять дзвінки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
potator
potator
16 квітня 2024, 10:12
#
Же́ртва
Женский род
1.
В древних религиях: приносимый в дар божеству предмет или живое существо (убиваемое при этом), а также приношение этого дара.
«Принести жертву»
+
+15
Три літри
Три літри
16 квітня 2024, 11:16
#
1) человек, пострадавший или погибший от чего-либо;
2) человек, пострадавший или погибший ради чего-либо;
3) животное, объект охоты хищника;
+
0
bonv
bonv
16 квітня 2024, 10:44
#
Дешевий сир в мишоловці.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
16 квітня 2024, 11:15
#
70% хитрости лисиц приходится на глупость куриц ©
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