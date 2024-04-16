Кіберполіція застерігає про нову шахрайську схему у WhatsApp

Кіберполіція України застерігає користувачів WhatsApp про нову шахрайську схему, в межах якої зловмисники розповідають про фінансові рахунки та надходження великих сум грошей.

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Як працює схема

У WhatsApp користувачі починають отримувати повідомлення від зловмисників, що фінансовий рахунок був доданий та що на ньому вже є чимало грошей. Для того, щоб отримати гроші з рахунку, зловмисники вимагаються перейти за посиланням та ввести платіжні дані.

Викрадені дані можуть використовувати для того, щоб отримати доступ до онлайн-банкінгу жертв та викрадення їх грошей.

Кіберполіція просить не переходити за невідомими й підозрілими посиланнями, не ділитися персональною інформацією та даними банківських карток, а також блокувати та ігнорувати людей, які надсилають подібні повідомлення чи роблять дзвінки.