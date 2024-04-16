Кіберполіція України застерігає користувачів WhatsApp про нову шахрайську схему, в межах якої зловмисники розповідають про фінансові рахунки та надходження великих сум грошей.
16 квітня 2024, 9:45
Кіберполіція застерігає про нову шахрайську схему у WhatsApp
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Як працює схема
У WhatsApp користувачі починають отримувати повідомлення від зловмисників, що фінансовий рахунок був доданий та що на ньому вже є чимало грошей. Для того, щоб отримати гроші з рахунку, зловмисники вимагаються перейти за посиланням та ввести платіжні дані.
Викрадені дані можуть використовувати для того, щоб отримати доступ до онлайн-банкінгу жертв та викрадення їх грошей.
Кіберполіція просить не переходити за невідомими й підозрілими посиланнями, не ділитися персональною інформацією та даними банківських карток, а також блокувати та ігнорувати людей, які надсилають подібні повідомлення чи роблять дзвінки.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Женский род
1.
В древних религиях: приносимый в дар божеству предмет или живое существо (убиваемое при этом), а также приношение этого дара.
«Принести жертву»
2) человек, пострадавший или погибший ради чего-либо;
3) животное, объект охоты хищника;