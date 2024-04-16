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16 квітня 2024, 9:26

Негативне сальдо торгівлі України за перші два місяці 2024 року становило $3,2 млрд

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За підсумками січня-лютого 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло $3,2 млрд.
За підсумками січня-лютого 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло $3,2 млрд. Про це повідомила Державна служба статистики.

Зовнішня торгівля

За січень — лютий 2024 року експорт товарів становив $6 811,5 млн, або 105,0% порівняно із січнем — лютим 2023 року, імпорт — $10 038,2 млн, або 98,6%.

Негативне сальдо склало $3 226,7 млн.

У Держстаті зазначають, що за аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило $3 689,0 млн.

З ким торгувала Україна

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 201 країни.

Найбільше в грошовому вимірі збільшилися обсяги експорту чорних металів, жирів та олії тваринного/рослинного походження. Серед імпорту найбільше зростання продемонстрував транспорт, крім залізничного, та реактори ядерні, котли та машини.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+15
Борис Бурбон
Борис Бурбон
16 квітня 2024, 9:53
#
Далі буде гірше, ще електрика сюди додасться
+
0
potator
potator
16 квітня 2024, 10:07
#
Это хорошо еще что страна у нас честная и контрабанду на дух не переносит, а так и за 8 перевалило бы
+
0
potator
potator
16 квітня 2024, 10:15
#
Це вже с контрабандою чи ні?
+
+15
nitrolog
nitrolog
16 квітня 2024, 10:25
#
Ну звісно що ні, це ж офіційні дані
+
0
Riojas
Riojas
16 квітня 2024, 10:40
#
Самая непонятная мне ситуация за последние 2+ года. Системная проблема, не какие-то скачки, а месяц за месяцем у нас сохраняется дефицит торгового баланса. В экономике куча «военных» нерыночных ограничений, но по этому поводу ничего не делается. Я понимаю, что есть огромные потребности критического импорта, но мы продолжаем импортировать авто, бытовую технику и элитный алкоголь как до войны.
+
0
bonv
bonv
16 квітня 2024, 10:50
#
Так було завжди.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 11:01
#
Но при других курсах… Если по курсу 28.грн… совсем другая сумма.
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