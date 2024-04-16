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16 квітня 2024, 9:26
Негативне сальдо торгівлі України за перші два місяці 2024 року становило $3,2 млрд
За підсумками січня-лютого 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло $3,2 млрд. Про це повідомила Державна служба статистики.
Зовнішня торгівля
За січень — лютий 2024 року експорт товарів становив $6 811,5 млн, або 105,0% порівняно із січнем — лютим 2023 року, імпорт — $10 038,2 млн, або 98,6%.
Негативне сальдо склало $3 226,7 млн.
У Держстаті зазначають, що за аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило $3 689,0 млн.
З ким торгувала Україна
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 201 країни.
Найбільше в грошовому вимірі збільшилися обсяги експорту чорних металів, жирів та олії тваринного/рослинного походження. Серед імпорту найбільше зростання продемонстрував транспорт, крім залізничного, та реактори ядерні, котли та машини.
Джерело: Мінфін
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