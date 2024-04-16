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16 квітня 2024, 8:39

Уряд Нідерландів схвалив виділення Україні 4,4 млрд євро впродовж 3 років

Влада Нідерландів виділить додаткові 4,4 мільярди євро на підтримку України на період 2024−2026 роки. Про це йдеться у Весняному меморандумі 2024 року, який опублікований на сайті уряду Нідерландів.

Влада Нідерландів виділить додаткові 4,4 мільярди євро на підтримку України на період 2024−2026 роки.

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Що відомо

У документі, в якому розписані плани влади на найближчі роки, крім виділення коштів для місцевих органів влади і власної оборони, передбачена ще й допомога Україні.

«Додаткові 4,4 мільярди євро будуть виділені на військову і гуманітарну підтримку України на період 2024−2026 роки», — йдеться в повідомленні.

Читайте: Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні — ЗМІ

Нагадаємо

Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.

Джерело: Мінфін
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