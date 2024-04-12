Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро ($428 млн) на допомогу Україні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL News.
12 квітня 2024, 9:15
Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні — ЗМІ
Допомога Україні
За інформацією джерел видання, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні в 2024 році.
Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.
«Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції», — пише RTL News.
Нагадаємо
Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.
Джерело: Мінфін
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«Це може бути не 350, але 200 мільярдів має бути. Зрозуміло, мовиться не тільки про Сполучені Штати, це і наш бюджет, і бюджети наших європейських партнерів. Але треба це балансувати», — пояснив Михайло Подоляк.
За його словами, кожен етап війни має собівартість, яка постійно збільшується.
«Рік тому — це була одна сума, сьогодні вона зовсім інша. Тому 61 мільярд — це було добре до грудня 2023 року», — підкреслив радник голови ОПУ.
Непомірні апетити нелохів з непрофанами які дорвалися до влади по приколу.