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12 квітня 2024, 9:15

Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні — ЗМІ

Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро ($428 млн) на допомогу Україні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL News.

Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро ($428 млн) на допомогу Україні цього року.
Фото:depositphotos

Допомога Україні

За інформацією джерел видання, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні в 2024 році.

Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.

«Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції», — пише RTL News.

Нагадаємо

Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
12 квітня 2024, 11:27
#
У 2024 році Кремль виділить на війну 350−400 млрд доларів. Щоб протистояти агресору Україна має витратити більш-менш паритетну суму.
«Це може бути не 350, але 200 мільярдів має бути. Зрозуміло, мовиться не тільки про Сполучені Штати, це і наш бюджет, і бюджети наших європейських партнерів. Але треба це балансувати», — пояснив Михайло Подоляк.
За його словами, кожен етап війни має собівартість, яка постійно збільшується.
«Рік тому — це була одна сума, сьогодні вона зовсім інша. Тому 61 мільярд — це було добре до грудня 2023 року», — підкреслив радник голови ОПУ.
Непомірні апетити нелохів з непрофанами які дорвалися до влади по приколу.
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