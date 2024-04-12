Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні — ЗМІ

Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро ($428 млн) на допомогу Україні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL News .

Допомога Україні

За інформацією джерел видання, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні в 2024 році.

Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.

«Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції», — пише RTL News.

Нагадаємо

Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.